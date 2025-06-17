В Ярославской области птицефабрику оштрафовали за опасные яйца

Арбитражный суд Ярославской области наложил на ООО «Птицефабрика Пошехонская» штраф за нарушение изготовителем требований технических регламентов. Соответствующее решение суда размещено в картотеке дел суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку на предприятии, в ходе которой была отобрана проба яйца. По результатам исследования, в продукте выявлен энрофлоксацин. Продукция была направлена в Вологодскую и Ленинградскую области. Также пробы яйца были отобраны в магазине, в них нашли ципрофлоксацин. Эта партия была направлена в ярославские магазины.

«Наиболее вероятной причиной выявления антибиотиков хинолонов (энрофлоксацина и ципрофлоксацина) в яйце пищевом ООО "Птицефабрика Пошехонская" является бессистемное применение на предприятии ветеринарных препаратов, содержащих указанные антибиотики, для обработки птицы»,— говорится в тексте решения суда.

Потребление человеком продуктов питания с антибактериальными препаратами может нанести вред здоровью и выработать невосприимчивость к лекарствам. По решению суда птицефабрика была оштрафована на 45 тыс. руб.

Алла Чижова