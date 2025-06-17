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Минтуризма РФ выделит Ставропольскому краю 112 млн на глэмпинги

Министерство туризма России выделит Ставропольскому краю 112 млн рублей на развитие сети глэмпингов до 2027 года. Об этом сообщает министерство туризма и оздоровительных курортов региона в своем Telegram-канале.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Для размещения глэмпингов используют свободные площади санаториев, чья круглогодичная загрузка превышает 90%. Современные базы отдыха с некапитальными модульными домами на 76 номеров планируют возвести рядом с Кисловодском, в поселке Левоберезовском»,— отметил глава ведомства Андрей Толбатов.

В 2024 году губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление, которое упрощает процедуру аренды земли под строительство глэмпингов.

Николай Аксенов

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