Минтуризма РФ выделит Ставропольскому краю 112 млн на глэмпинги

Министерство туризма России выделит Ставропольскому краю 112 млн рублей на развитие сети глэмпингов до 2027 года. Об этом сообщает министерство туризма и оздоровительных курортов региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Для размещения глэмпингов используют свободные площади санаториев, чья круглогодичная загрузка превышает 90%. Современные базы отдыха с некапитальными модульными домами на 76 номеров планируют возвести рядом с Кисловодском, в поселке Левоберезовском»,— отметил глава ведомства Андрей Толбатов.

В 2024 году губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление, которое упрощает процедуру аренды земли под строительство глэмпингов.

Николай Аксенов