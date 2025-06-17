60% ижевчан поддержали инициативу о дополнительном отпуске для многодетных семей

60% жителей Ижевска поддержали инициативу депутатов «Справедливой России — За правду» (СРЗП) ввести для многодетных родителей дополнительный оплачиваемый отпуск на 14 дней, следует из опроса от сервиса SuperJob. Горожане считают, что таким образом подрастающему поколению будет уделяться больше времени. Такой законопроект СРЗП внесет в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Против высказались 17% ижевчан. Они считают, что работодатели понесут дополнительные издержки, вплоть до необходимости найма новых сотрудников. Противники инициативы также отмечают, что многодетных родителей будут менее охотно брать на работу. Четверть горожан (23%) затруднились с ответом, в том числе ссылаясь на идею ввести дополнительный оплачиваемых отпуск для всех родителей.

Уровень поддержки предложения зависит от количества детей в семье: среди родителей с 1-2 детьми, которые не планируют становиться многодетными, показатель составляет 53%, когда как среди тех, у кого имеется или в планах завести трех и более детей — 81%.

На уровень поддержки влияет доход респондента: среди горожан с зарплатой до 50 тыс. руб. инициативу одобряют 53% опрошенных, среди тех, кто получает свыше 100 тыс. руб. — уже 67%.

Мужчины чаще женщин поддерживают инициативу. Молодежь до 35 лет высказывается за идею больше тех, кто старше. Опрос проводился со 2 по 10 июня.