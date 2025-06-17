Чемезов: с 2022 года «Ростех» в десятки раз нарастил выпуск снарядов

За последние три года «Ростех» значительно увеличил объемы производства отдельных видов своей продукции. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе доклада Владимиру Путину. Речь идет, в частности, о боеприпасах, легкобронированной технике и снарядах РСЗО.

«Если сравнивать с 2021 годом, то в десятки раз увеличилось наше производство», - сказал глава «Ростеха».

Только за прошлый год объем выпуска боеприпасов для танков и легкобронированной техники вырос в 2,1 раза, уточнил Сергей Чемезов. Выпуск снарядов для реактивных систем залпового огня увеличился в 1,7 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии - в 1,3 раза.

В то же время доля гражданской продукции в производстве корпорации в 2025 году снизилась с 35% до 30,7%. Однако выручка от ее реализации выросла на 11,6%, добавил гендиректор «Ростеха».

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что госкомпания является системообразующей, «тем более в нынешней ситуации».