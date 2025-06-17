Песков назвал «Ростех» системообразующей компанией «в нынешней ситуации»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что значение госкорпорации «Ростех» в последнее время существенно возросло. Во вторник Владимир Путин намерен провести встречу с главой компании Сергеем Чемезовым, который представит ему доклад по итогам финансового года.

«Корпорация такая системообразующая, тем более в нынешней ситуации,— сказал господин Песков.— Кратно возросло значение этой корпорации и объемы».

Он отметил, что президенту и главе компании «есть о чем поговорить». Господин Чемезов, как ожидается, представит президенту финансовые результаты и доложит о работе по основным направлениям, добавил пресс-секретарь.