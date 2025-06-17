Премьер Армении Пашинян посетит Турцию с визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я подтверждаю, что визит состоится. Будут обсуждены все региональные вопросы,— сказал Ален Симонян журналистам (цитата по "РИА Новости"). — Думаю, что это исторический визит, потому что впервые премьер-министр Армении совершит визит на подобном уровне».

Ранее в армянских СМИ появилась информация о готовящемся визите в Турцию Никола Пашиняна. Портал 24News со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что визит состоится 20 июня.

В 1993 году после начала войны на территории бывшего Нагорного Карабаха Турция разорвала дипломатические и торговые отношения с Арменией в знак поддержки Азербайджана. После этого страны провели несколько раундов переговоров. В 2023 году Никол Пашинян стал первым за 15 лет лидером Армении, посетившим Турцию с рабочим визитом.

О ситуации в регионе — в тексте «Ъ» «На мир и миротворцев нет».

Анастасия Домбицкая