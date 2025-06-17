Экс-владельцы «Макфы» не смогли оспорить взыскание 20 млрд рублей дивидендов

Челябинский областной суд отклонил жалобу адвокатов бывших владельцев АО «Макфа», в том числе экс-губернатора Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова, на решение о взыскании 19,7 млрд руб. дивидендов. Постановление первой инстанции осталось в силе. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов в личном telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «МАКФА» Фото: АО «МАКФА»

«Решение областного суда будет обжаловано»,— подчеркнул Игорь Трунов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», решение, которое пытались оспорить адвокаты, было принято Центральным районным судом Челябинска 23 января этого года. Тогда он удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с бывших владельцев «Макфы» более 19,7 млрд руб. дивидендов и прибыли, полученных в 2002–2024 годах. Гособвинитель доказал, что деньги были приобретены коррупционным путем. Кроме того, по иску Генпрокуратуры суд обратил в доход государства активы ООО «Мишкинский продукт» (Курганская область).

Крупнейшее производство макарон в России «Макфа» стало собственностью государства в мае 2024 года. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры РФ об изъятии активов предприятия. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, члены их семей и 34 компании. В настоящий момент «Макфа» принадлежит ООО «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка).

Ольга Воробьева