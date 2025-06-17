Бережливые технологии помогают донским предприятиям увеличить выручку

Тринадцать предприятий Ростовской области перешли в федеральную часть проекта «Производительность труда» после успешного участия в региональном этапе. Компании освоили бережливые технологии и увеличили выручку до требуемых показателей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным источника, в федеральную программу вошли восемь ростовских компаний. Это – переработка, сфера обслуживания, пищевое производство, предприятия сельхознаправления. Они продолжают внедрять бережливые методы под руководством экспертов Регионального центра компетенций, поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Вовлечение в движение по повышению производительности труда компаний с выручкой от 100 до 400 млн руб. — это уникальный продукт, аналоги которого существуют далеко не во всех субъектах Российской Федерации. В региональном проекте сегодня участвует 53 компании, обучение прошли 706 сотрудников. Планируем масштабировать эту инициативу и привлекать все больше донских предприятий к региональной, а впоследствии и к федеральной части программы», — рассказал министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

После перехода в федеральный проект компаниям становятся доступны расширенные меры поддержки: льготные займы от ФРП, налоговые преференции, специальные программы обучения для руководителей, помощь в экспортной деятельности, поясняют в сообщении.

«25 предприятий-участников регпроекта продолжают внедрять бережливые технологии уже в федеральной части программы. Мы считаем это хорошим результатом, показывающим эффективность и полезность данной меры поддержки. Цель регпроекта —обучение бережливым методам, улучшение условий работы сотрудников донских компаний, не попадающих под условия выручки федерального проекта», — отметил генеральный директор Агентства инноваций Ростовской области Рустам Абдуллаев.

Ранее, «Ъ-Ростов» писал о том, что донской завод фильтров для коммерческого транспорта оптимизировал производство.

Валентина Любашенко