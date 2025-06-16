Донской завод фильтров для коммерческого транспорта оптимизировал производство

Изготовитель фильтров для коммерческого транспорта в Ростовской области, завод TruckPart, ускорил производство на 10%, в пять раз сократил незавершенное производство и увеличил показатель выработки на 10%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным источника, на заводе подготовили вторую линию производства, которая позволит увеличить выпуск фильтров с 220 до 500 шт. за смену. Уточняется, что предприятие внедрило «бережливые технологии», в том числе стандартизацию процессов и использование японской концепции постоянного улучшения бизнес-процессов.

Константин Соловьев