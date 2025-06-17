Краевые власти не планируют приватизацию своего перевозчика

АО «Индустрия транспорта Пермского края» («Интранс ПК», бывшее ПКГУП «Автовокзал») предложено включить в перечень не подлежащих приватизации предприятий региона, сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край». Соответствующую инициативу внес на рассмотрение заксобрания губернатор Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «ИнТранс» сейчас является краевым перевозчиком, работает в Перми на маршрутах № 51 и 74. Также компания обслуживает восемь межмуниципальных маршрутов краевой столицы — № 104, 106, 108, 148, 150, 175, 206 и 485. В 2024 году убыток общества увеличился на 9%, составив 161,6 млн руб. (в 2023-м — 148,1 млн руб.). Выручка предприятия снизилась незначительно – с 569,7 млн до 563,6 млн руб.