Немецкая экономика живет ожиданиями

Индекс доверия инвесторов к немецкой экономике в июне вырос до 47,5 пункта с 25,2 пункта в мае, следует из предварительных оценок Центра исследований экономики Европы (ZEW). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали, что показатель вырастет только до 35 пунктов. Значения индекса выше нуля свидетельствуют об оптимизме инвесторов, ниже — о пессимизме. Более заметный, чем ожидалось, рост показателя объясняется ожиданиями эффекта от анонсированного властями фискального стимулирования (разворачивается в том числе для поддержки инфраструктурных проектов, см. «Ъ» от 5 мая). Дополнительную поддержку индикатору оказало продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Probst / AP Фото: Michael Probst / AP

Впрочем, индекс текущей экономической ситуации в Германии (его также рассчитывает ZEW) оставался в июне в отрицательной зоне: показатель составил минус 72 пункта после минус 82 пунктов в мае. Аналитики прогнозировали значение на уровне минус 77 пунктов. Поясним: этот индикатор в меньшей степени зависит от ожиданий и в большей — от текущего состояния деловой среды.

О том, что экономическая активность в стране продолжает сжиматься, свидетельствует и индекс PMI, рассчитываемый Hamburg Commercial Bank и агентством S&P Global. В мае индекс активности в производственном секторе вновь оказался ниже отметки 50 пунктов и составил 48,3 пункта после 48,4 пункта в апреле. В отрицательной зоне индикатор остается уже почти три года. Из-за крайне слабого внутреннего спроса поддержать его не смогло даже оживление промышленности в марте и апреле, которое наблюдалось перед разворачиванием пошлин США.

Кристина Боровикова