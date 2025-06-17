Семь кластеров «Профессионалитета» получат 1,5 млрд руб. в Свердловской области

В Свердловской области создадут семь новых кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет», на которые направят 1,5 млрд руб., сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Соглашения о создании кластеров заключены между предприятиями, областными колледжами, техникумами и региональными властями. Каждый кластер получит 100 млн руб. из федерального бюджета и свыше 777 млн руб. из бюджета Свердловской области.

Как отметил глава Свердловской области Денис Паслер, благодаря соглашениям у еще 7,5 тыс. студентов появится возможность учиться на практике на современном оборудовании.

В рамках проекта базовыми площадками станут:

Нижнетагильский горно-металлургический колледж (металлургия);

Асбестовский политехникум (горнодобывающая отрасль);

Областной техникум дизайна и сервиса (легкая промышленность);

Екатеринбургский энергетический техникум (топливно-энергетический комплекс);

Уральский радиотехнический колледж (радиоэлектроника);

Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства (строительство);

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж (транспорт).

Ранее Денис Паслер отмечал, что Свердловская область не должна снижать темпы реализации федерального проекта. В настоящее время в регионе создано 12 кластеров в ключевых отраслях экономики, в ближайшее время откроется 13-й — кластер атомной отрасли в Новоуральске.

Полина Щуцкая