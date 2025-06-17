«Россети Тюмень» направили 6,5 млн на повышение надежности электроснабжения месторождения на Ямале

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт подстанции 110 кВ «Хрустальная», которая обеспечивает электроэнергией Спорышевское месторождение в ЯНАО. Стоимость работ составила около 6,5 млн рублей.

На подстанции прошел капремонт трансформатора мощностью 25 МВА. Используя автокран, энергетики подняли съемный металлический бак массой более 7 тонн и проверили основные узлы. На силовом оборудовании специалисты заменили газовое и струйное реле, предохранительный клапан и резиновые уплотнители, отремонтировали привод устройства регулирования напряжения под нагрузкой и установили на трансформатор новое газоотборное устройство. Теперь пробы газа можно отбирать без подъема на высоту, что исключило риск травм для персонала.

Своевременно выполненные работы на ПС 110 кВ «Хрустальная» повысили надежность электроснабжения инфраструктуры центра добычи углеводородов в главном газодобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»