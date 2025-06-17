Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Германии
Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий 14-ю строчку мирового рейтинга, обыграл 122-ю ракетку мира австрийца Себастьяна Офнера в матче первого круга травяного турнира категории 500 в немецком Галле с призовым фондом более €2,5 млн.
Андрей Рублев
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Итоговый счет — 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. Соперник Рублева по второму кругу определится в матче между испанцем Педро Мартинесом (54) и аргентинцем Томасом-Мартином Этчеверри (63).
Рублев дважды (в 2021 и 2023 годах) доходил до финала турнира в Галле, но оба раза проиграл (Уго Умберу и Александру Бублику соответственно).