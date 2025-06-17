Жителя Орска обвиняют в инсценировке преступления с целью хищения 2,6 млн рублей
В отношении жителя Орска утвердили обвинение по уголовному делу по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ
По версии следствия, в апреле 2025 года работник магазина получил от работодателя свыше 2,6 млн руб. для закупки товаров в Самаре. Он решил похитить деньги. Для этого обвиняемый остановил автомобиль в Новосергиевском районе и ударил себя бутылкой по голове с целью инсценировки разбойного нападения. Затем он сообщил о преступлении в полицию.
Уголовное дело направлено в суд.