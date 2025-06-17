Фетисов: Россия потеряла статус хоккейной державы

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что недопуск сборной России к участию в Олимпийских играх 2026 года свидетельствует о потере влияния страны на мировой хоккей.

Вячеслав Фетисов отметил, что если Россию исключают из соревнований, это указывает на утрату статуса хоккейной державы. «Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, новость неприятная, но в целом ожидаемая.

Сборная Франции по хоккею займет место России на Олимпиаде 2026 года, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россия отстранена от участия в мероприятиях Международной федерации хоккея с 2022 года, включая Олимпийские игры в Италии.