«По меньшей мере будет любопытно»

На клубном чемпионате мира по футболу, который проходит в эти дни в США, первые матчи сыграли «Челси» и «Бенфика». Британский клуб обыграл команду «Лос-Анджелес» со счетом 2:0, а «Бенфика» сыграла вничью с аргентинской «Бока Хуниорс». Матч завершился со счетом 2:2 Несмотря на участие в турнире европейских грандов, клубный чемпионат мира не вызывает ажиотажа. Смогут ли организаторы привлечь внимание поклонников футбола к новому соревнованию? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dale Zanine / Reuters Фото: Dale Zanine / Reuters

Клубный чемпионат мира, который активно рекламировала FIFA, стартовал, мягко говоря, не так ярко, как планировала федерация. Полупустые трибуны на матче открытия были видны невооруженным глазом. И не просто так билеты стоимостью $300 организаторы продают по $50 и даже дешевле. Тем удивительнее заявление международной организации об оглушительном успехе нового турнира уже с первых встреч. FIFA, несмотря ни на что, будет продвигать свое детище. Но пока все, что происходит на полях США, сложно назвать топ-уровнем, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Для того чтобы собрать такое количество разнородных команд, чтобы они играли в одном турнире, нужно иметь богатое воображение или очень сильно хотеть заработать. Я думаю, что если турнир провалится, то больше спонсоров он не привлечет.

Посмотрим, как ситуация будет дальше развиваться, но пока все очень плачевно».

Что касается денег, то предстоящий турнир выглядит очень привлекательно для клубов, особенно европейских: только за участие организаторы заплатят им по $38 млн. И не просто так «Барселона», не попав сюда по спортивному принципу, пыталась выпросить у организаторов wild card. Но даже с учетом суммы призовых равная борьба на поле пока происходит не всегда. Яркий пример — победа «Баварии» над новозеландским «Окленд Сити» 10:0. Даже в Париже, несмотря на яркий старт ПСЖ, к турниру относятся с прохладцей и всего лишь как к развлечению в межсезонье. Футбольный агент Вадим Трушков уверен, что клубный чемпионат мира в новом формате — это всего лишь попытка заработать: «Это чисто коммерческая история. FIFA постоянно придумывает новые форматы. Такое впечатление, что люди совершенно не знают, чем занять себя. Поэтому я с большой прохладой отношусь ко всем новым турнирам.

Мне кажется, лучше поддерживать интерес к историческим, старым форматам, чем постоянно выдумывать что-то новое».

Но получится ли у FIFA отбить вложения, пока неясно. Призовой фонд турнира — $1 млрд, а там творятся удивительные вещи. Не на каждом футбольном форуме людей пересаживают на центральные трибуны, чтобы телевизионная картинка выглядела сочнее. И уж точно далеко не везде к билету на матч открытия за $20 дают еще четыре квитка в подарок, не говоря уже о самых дешевых билетах, цена на которые упала до $4. В России турнир привлек внимание болельщиков с самого начала. Трансляции матчей клубного чемпионата мира идут на платной платформе Okko, и желающих увидеть их предостаточно, рассказал “Ъ FM” пиар-директор онлайн-кинотеатра Артем Саргсян: «Пользовательский интерес к клубному чемпионату мира по футболу превосходит наши ожидания. Например, у матча ПСЖ—"Атлетико", который состоялся 15 июня, в два раза больше просмотров, чем в среднем у встречи группового этапа Евро-2024. Клубный чемпионат мира будут и дальше хорошо смотреть. У этого летнего спортивного праздника в нечетный год, по сути, нет альтернатив, это главное футбольное событие сезона».

Так что свою аудиторию клубный чемпионат мира все равно соберет, в том числе и в России, ведь среди участников немало грандов. Свои матчи уже сыграли «Челси» и «Бенфика», вечером 17 июня это предстоит сделать дортмундской «Боруссии». В ближайшие два дня стартовые встречи в США проведут «Интер», «Манчестер Сити», «Реал Мадрид» и «Ювентус». Так что будет по меньшей мере любопытно.

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Владимир Осипов