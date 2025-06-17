Госдума ввела штрафы до 500 тыс. руб. за несоблюдение иноагентами требований Минюста

Госдума приняла закон, который вводит штрафы до 500 тыс. руб. за неправильную маркировку материалов иностранных агентов. Новым положением дополняется Кодекс об административных правонарушениях.

Документ предусматривает штрафы за отсутствие маркировки: для граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Автор инициативы, депутат Госдумы Василий Пискарев («Единая Россия») пояснил, что некоторые иностранные агенты добавляют антироссийские лозунги или рекламируют свои ресурсы, что усиливает политическую напряженность, передает ТАСС.

Закон вводит возможность заочного привлечения к ответственности иноагентов, находящихся за границей. Василий Пискарев уточнил, что около 40% иноагентов уже покинули Россию, но новые меры позволят взыскивать штрафы с их спецсчетов, которые они обязаны открыть для авторских отчислений и других платежей.