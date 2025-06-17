Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поручил организовать доступ горожан к точкам Wi-Fi в условиях действия режима «беспилотная опасность». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Зеленодольска поручил обеспечить Wi-Fi-доступ на фоне ограничений связи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Мэр Зеленодольска поручил обеспечить Wi-Fi-доступ на фоне ограничений связи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Выступая на объединенной депутатской сессии, господин Афанасьев отметил, что в условиях запрета на мобильную связь многие жители не могут оперативно решать рабочие и личные вопросы — особенно через мессенджеры и групповые чаты.

«Прошу руководителей предприятий и организаций рассмотреть возможность обеспечения сотрудников доступом к точкам Wi-Fi. Скорость, время подключения и лимиты устанавливаете сами», — заявил он.

Отдельное внимание мэр попросил уделить созданию точек доступа на железнодорожной станции «Зеленый Дол» и автовокзалах.

Сегодня в Казани более семи часов — с 03:26 до 10:43 — действовал режим «беспилотная опасность». На этом фоне наблюдались перебои в работе мобильного интернета.

Анар Зейналов