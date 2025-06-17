За медпомощью из-за укусов клещей обратились 22,3 тыс. свердловчан

С начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились 22,3 тыс. жителей Свердловской области, передает региональный Роспотребнадзор. При этом число пострадавших от присасывания клещей остается ниже средних многолетних значений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В больницы госпитализировано 88 человек с подозрением на клещевой энцефалит, у которых семь случаев заболевания подтверждены. С подозрением на клещевой боррелиоз госпитализировано 159 человек, подтверждены 52 случая. С начала года выполнено 142,5 тыс. вакцинаций и 302,5 тыс. ревакцинаций против клещевого энцефалита.

В лабораториях региона исследовано 21,7 тыс. клещей. Возбудители энцефалита обнаружены в 1,2% проб, лайм-боррелиоза — в 41,9%, моноцитарного эрлихиоза — в 3%, а гранулоцитарного анаплазмоза — в 1%.

Для снижения риска укусов проведены акарицидные обработки на всех подлежащих территориях.

Напомним, по данным Роспотребнадзора России, Свердловская область оказалась в числе регионов, где зарегистрировано наибольшее количество случаев клещевых укусов. На начало июня в области было зафиксировано 17,5 тыс. случаев укуса клещей.

Ирина Пичурина