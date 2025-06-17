За медпомощью из-за укусов клещей обратились 22,3 тыс. свердловчан
С начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились 22,3 тыс. жителей Свердловской области, передает региональный Роспотребнадзор. При этом число пострадавших от присасывания клещей остается ниже средних многолетних значений.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В больницы госпитализировано 88 человек с подозрением на клещевой энцефалит, у которых семь случаев заболевания подтверждены. С подозрением на клещевой боррелиоз госпитализировано 159 человек, подтверждены 52 случая. С начала года выполнено 142,5 тыс. вакцинаций и 302,5 тыс. ревакцинаций против клещевого энцефалита.
В лабораториях региона исследовано 21,7 тыс. клещей. Возбудители энцефалита обнаружены в 1,2% проб, лайм-боррелиоза — в 41,9%, моноцитарного эрлихиоза — в 3%, а гранулоцитарного анаплазмоза — в 1%.
Для снижения риска укусов проведены акарицидные обработки на всех подлежащих территориях.
Напомним, по данным Роспотребнадзора России, Свердловская область оказалась в числе регионов, где зарегистрировано наибольшее количество случаев клещевых укусов. На начало июня в области было зафиксировано 17,5 тыс. случаев укуса клещей.