Средний Урал оказался одним из регионов с наибольшим числом укусов клещей

Свердловская область оказалась в числе регионов, где зарегистрировано наибольшее количество случаев укусов клещами, сообщил Роспотребнадзор России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего с начала сезона клещи покусали более 266,1 тыс. россиян. Большое количество укусов также зафиксировано в Кировской, Кемеровской, Челябинской, Томской областях, Пермском крае и Удмуртии.

Напомним, на начало месяца в Свердловской области с начала сезона зафиксировано 17,5 тыс. случаев укусов клещей: в больницы госпитализировали 53 человек с подозрением на клещевой энцефалит, 32 случая заболевания подтверждены. Также поступило 108 человек с подозрением на боррелиоз, среди них только пять случаев подтверждены.

Ирина Пичурина