В Новороссийске в Год защитника Отечества утвердили проекты четырех мемориалов

Эскизы памятников и мемориальных скульптур утвердили на заседании Художественного Совета в Новороссийске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«В особое внимание уделяем участникам специальной военной операции. Их подвиги и заслуги увековечим в памяти Новороссийска мемориалом «Героям СВО». Обсудили место расположения монумента и эскиз, который необходимо доработать. Основные критерии, предъявляемые к скульптуре: величественный размер и отражение образа наших бойцов»,— написал господин Кравченко.

Также в мэрии единогласно утвердили доработанный проект памятного знака «Пограничникам Новороссийска». Он будет установлен на центральной аллее по улице Советов.

На набережной имени Адмирала Серебрякова может появиться мемориал «Мастерству и мужеству водолазов». Члены Художественного Совета рекомендовали скульптору внести правки в представленный эскиз.

Еще один эскиз монумента памятника «Казакам Новороссийска» утвердили сегодня, 10 июня, в мэрии. Собирательный образ казаков разных исторических эпох установят вблизи Новороссийского кадетского казачьего корпуса.

Алена Воробьева