Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как в Иркутске прошел уже девятый большой смотр современного искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @territoria_fest Фото: @territoria_fest

Нынешний фестиваль искусств «Территория» по счету был уже девятым. Его организуют совместно Фонд развития культуры и современного искусства «Территория», Московский музей современного искусства и компания «Полюс». Поэтому и проходят события этого «номадического» блуждающего фестиваля в разных «городах присутствия», как принято говорить у добывающих компаний. Сейчас местом проведения стал Иркутск. Традиционно главный акцент делается на театральных действиях — спектаклях, мастер-классах, детских обучающих программах «вокруг сцены». Вернее, двух сцен: Драматического театра имени Н. П. Охлопкова и театра «Новой драмы».

Показывали работы иркутских и московских театров, а также коллективов из регионов. Для небольших театров фестиваль «Территория» является очень важной площадкой. Скажу, что мне очень приглянулся Лесосибирский городской драматический театр «Поиск» из Красноярского края с абсурдистской постановкой «Сторож» по пьесе Гарольда Пинтера. И, конечно, культовое столичное представление «Три сестры» в исполнении объединения «Озеро» из пространства «Внутри», где режиссера, актеров и художницу я знаю практически как своих студентов.

Важнейшей частью фестивальных событий стало открытие выставки «Сценические действия», которую ММОМА сделал в Художественном музее имени В. П. Сукачева, талантливо перемешав обе коллекции музеев-участников. Слово директору Московского музея современного искусства Василию Церетели: «Это, на мой взгляд, один из важнейших фестивалей, где объединяются театр и музей. Главное — было взаимодействие с Иркутским художественным музеем, где куратор, плотно работая с обширной коллекцией, отобрал те работы, которые, можно сказать, показывают лучшим образом диалог театра и эпох, потому что в каждую из эпох искусство было современным». Кстати, следующий, юбилейный десятый выпуск «Территории» пройдет в Якутске. Ждем!

Дмитрий Буткевич