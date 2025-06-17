Из Ростова-на-Дону к сочинским курортам будет ходить поезд «Лыжная стрела»

Туристский поезд «Лыжная стрела» станет курсировать между Ростовом-на-Дону и Роза Хутором. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Состав будет курсировать в новогодние праздники с 27 по 30 декабря, а также с 1 по 7 января. Уточняется, что расписание поезда еще находится в разработке, но известно, что останавливаться он будет на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер и Роза Хутор.

Константин Соловьев