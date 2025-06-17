Нижегородская мэрия выделит 12,5 млн рублей на гаражи, поврежденные подрядчиком

В бюджет Нижнего Новгорода на 2025 и 2026 годы закладывают 12,5 млн руб. для исполнения решения суда по иску гаражного кооператива «Волга». Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, имеющейся в распоряжении «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На устранение причин протечки кровли подземного гаражного массива на улице Карла Маркса в 2025 году планируют выделить 1 млн руб., в 2026 году — почти 11,5 млн. Депутаты рассмотрят эти поправки на июньском заседании гордумы.

Согласно решению Канавинского райсуда, на которое мэрия ссылается в пояснительной записке, в 2017 году подрядчик ООО «Гранит» повредил гидроизоляционное покрытие крыши во время обустройства тротуара над ней. Работы проводили в рамках муниципального контракта на благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». Вместо 5 см асфальтобетона рабочие сняли 30 см, а также в нарушение проекта применили самоходную технику.

Кооператив обращался в мэрию с просьбой устранить повреждения, но чиновники отвечали, что это должен сделать подрядчик. Однако суд встал на сторону истца, указав, что муниципальный заказчик мог контролировать ход работ, чтобы не допустить нарушений. В 2022 году суд частично удовлетворил иск кооператива, обязав мэрию устранить дефекты. В ценах того года стоимость этих работ оценивали почти в 10 млн руб. Самого подрядчика в том же году признали банкротом.

Галина Шамберина