Пермского фотографа предложили приговорить к 18 годам за госизмену

В Пермском краевом суде состоялись прения по уголовному делу в отношении фотографа Григория Скворцова. Как сообщается в телеграмм-канале группы поддержки, государственное обвинение предложило приговорить его к 18 годам лишения свободы. Господин Скворцов был задержан, а затем арестован в ноябре 2023 года, он обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Григория Скворцова Фото: ВК Григория Скворцова

Ранее СМИ сообщали, что, по версии следствия, он якобы передал американскому журналисту книгу «Советские „Секретные бункеры“: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов». Сам обвиняемый вины не признает. Приговор по делу будет оглашен 26 июня текущего года.