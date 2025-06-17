По улице Тургенева в Краснодаре изменят схему движения

С 20 июня в Краснодаре временно изменится схема движения транспорта на участке улицы Тургенева в связи с ремонтом трамвайного переезда. Как сообщили в департаменте транспорта, ограничения будут действовать до 4 июля включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Работы запланированы на ночное время, что позволит минимизировать влияние на движение общественного транспорта. В указанный период будет закрыт проезд через перекресток Тургенева и Калинина в направлении центра города.

Для объезда автомобилистам предлагается при съезде с Тургеневского моста поворачивать направо на улицу Буденного либо ранее — на улицу Калинина. При этом движение на выезд из города по Тургенева сохранится без изменений.

Обновленная схема движения вводится круглосуточно на весь период ремонтных работ.

Вячеслав Рыжков