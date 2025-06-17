В Челябинской области за сутки в ДТП с мотоциклами пострадали три подростка

За последние сутки, 16 июня, в Челябинской области в авариях пострадали два несовершеннолетних мотоциклиста и пассажирка, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

ДТП произошли в Челябинске и в поселке Тимирязевский Чебаркульского района. Двум водителям мототранспорта сейчас 13 лет, после столкновения с автомобилями они получили травмы различной степени тяжести. Еще один 16-летний подросток избежал телесных повреждений после аварии с машиной Skoda, но его 17-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Виталина Ярховска