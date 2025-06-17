Самарский театр оперы и балета представит хореографическую притчу о любви

Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича готовится к премьере балета «Крылья. Время любить» (12+), которая состоится 28 и 29 июня в 18:30. Спектакль основан на рассказе Вячеслава Заренкова «Орлы и Люди» и представляет собой хореографическую притчу о любви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Балет рассказывает о мире без любви, где царит холод и мрак. В нем живут люди-коконы, пока не появляются два белых орла. История переплетается с судьбами двух пар — людей и птиц, что подчеркивает хрупкость счастья и силу любви.

Либретто создано Вячеславом Заренковым и Александрой Тихомировой. Композитор Михаил Крылов, а музыкальная редакция и аранжировка выполнены Олегом Ходоско.

Хореографом и балетмейстером-постановщиком выступила Александра Тихомирова. Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком стал Евгений Хохлов. Художником-постановщиком — Вячеслав Окунев, а художником по свету — Ирина Вторникова.

Георгий Портнов