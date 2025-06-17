Тело упавшего на машине в реку Лидь водителя нашли спустя неделю под Бокситогорском

Специалисты аварийно-спасательной службы Ленинградской области в течение недели проводили поисковые работы в Бокситогорском районе. В результате был найден погибший водитель, упавший вместе с машиной в реку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место гибели водителя упавшего в реку Лидь автомобиля в Бокситогорском районе Ленинградской области

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Место гибели водителя упавшего в реку Лидь автомобиля в Бокситогорском районе Ленинградской области

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Как сообщили в ведомстве, в прошлые выходные неназванный водитель не справился с управлением и съехал в реку Лидь в одноименной деревне. В период с 8 по 16 июня в акватории водоема проводились поисковые работы.

Накануне вечером, 16 июня, сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога обнаружили тело погибшего. Его доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Других подробностей произошедшего в аварийно-спасательной службе не уточнили.

Прежде «Ъ-СПб» писал о подобном случае в Ломоносовском районе Ленобласти, где BMW слетел в реку Стрелку. Автомобиль достали из воды без водителя.

Андрей Цедрик