Власти Новороссийска закупят саженцы туи, акации и липы для озеленения города

Администрация Новороссийска подводит итоги электронного аукциона по поставке саженцев деревьев и кустарников для проведения компенсационного озеленения города. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Объявление о закупке размещено 4 июня, ценовые предложения принимались до 17 июня 2025 года. Начальная минимальная цена контракта – 5,4 млн руб., выплата аванса не допускается. Заказчиком выступает МУП «Центр озеленения и благоустройства» города.

В заявке на участие в закупке установлено преимущественное право в отношении товара российского происхождения.

Согласно условиям закупки будет приобретено 426 саженцев. В их числе: 144 саженца туи восточной (высотой 100-150 см), 5 голубых елей (высотой 100-150 см), 20 кленов красных (высотой 250-350 см), 55 акаций (высотой 250-350 см), 157 лип крупнолистных (высотой 250-350 см), 10 кипарисовиков Лайланда (высотой 100-150 см) и 35 кельрейтерий (высотой 250-350 см).

Людмила Налтакян