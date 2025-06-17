Британские телеканалы объединились в борьбе за рекламодателей

Британские телеканалы Sky, ITV и Chanel 4 объединяются для совместной деятельности на рынке рекламы. Телекомпании объявили о запуске единой цифровой платформы, которая позволит рекламодателям размещать объявления сразу на трех стриминговых сервисах вышеупомянутых телекомпаний, минуя посредников.

Как отмечает The Guardian, данная инициатива — попытка телекомпаний отвоевать долю рынка рекламы у социальных платформ вроде Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и YouTube. Последние удерживают около двух третей рекламного рынка Великобритании, объем которого оценивается в £45 млрд.

Большая часть рекламных доходов крупных технологических компаний поступает в Британии от малого и среднего бизнеса с небольшими бюджетами, который не может позволить себе размещать рекламу на телевидении или платить агентствам за проведение кампаний, отмечает газета. Именно их и пытаются переманить на свою сторону Sky, ITV и Chanel 4.

Кирилл Сарханянц