МВД устанавливает обстоятельства ранения женщины из неизвестного оружия

В органах внутренних дел проводится проверка по факту причинения травмы жительнице Перми. Ранее женщина сообщила, что 16 июня в вечернее время она выполняла пробежку в Мотовилихинском районе Перми и почувствовала резкую боль в глазу. Медики при осмотре обнаружили там пулю от пневматического оружия. Пострадавшей сделали операцию, сейчас она госпитализирована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь» Фото: телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь»

Ход процессуальной проверки контролирует районная прокуратура. «Травма, предположительно, могла быть получена в результате использования пневматического оружия неустановленным лицом», - сообщает прокуратура Пермского края.