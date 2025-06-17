Девять кандидатов поборются за пост мэра Ставрополя

Депутаты городской думы Ставрopoля 17 июня выберут главу города из 9 кандидатов, включая действующего мэра Ивана Ульянченко. Об этом сообщает сайт pobeda26.ru со ссылкой на свои источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первым документы подал 34-летний предприниматель Павел Ширкунов. Вторым стал 29-летний заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Предгорныйрайгаз» Дмитрий Лубянецкий.

Третьим в конкурсе участвует 34-летний заместитель председателя городской думы Александр Куриленко. Четвертый кандидат — 42-летний Сергей Румынин, который, по данным социальных сетей, работает юристом и является амбассадором премии «Мы вместе».

Пятым претендентом стал 49-летний глава администрации Октябрьского района Алексей Ломанов. Шестое место занял 42-летний самозанятый Николай Щипачев, также занимающий должность заместителя председателя гордумы.

Действующий 64-летний мэр Иван Ульянченко подал документы седьмым. Восьмым кандидатом стал 39-летний директор ООО «Стройновация» Сергей Мореплавцев.

Последним в списке значится 31-летний директор ООО «Аврора» и депутат городской думы Тамерлан Чершембеев.

Николай Аксенов