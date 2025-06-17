Один из обвиняемых в смерти Мэттью Перри врачей признал вину в продаже кетамина

Один из врачей, выступающий ответчиком по делу о смерти актера Мэттью Перри, признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в распространении кетамина, сообщает CNN.

Прокуроры утверждают, что за распространение кетамина, от употребления которого в октябре 2023 года умер звезда сериала «Друзья» Перри, ответственна подпольная сеть продавцов и поставщиков наркотиков. Согласно отчету о вскрытии, составленному бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Перри умер после «острого отравления» кетамином, утонув в джакузи в собственном доме в Пасифик-Палисейдс.

Доктор Сальвадор Пласенсия был врачом Перри и передал актеру кетамин, зная, что тот страдает от наркотической зависимости. Пласенсии грозит максимальный срок заключения — 40 лет, 3-летний период надзора после освобождения и штраф в размере $2 млн.

Сальвадор Пласенсия стал уже четвертым из пяти фигурантов этого уголовного дела, который признал свою вину.

Кирилл Сарханянц