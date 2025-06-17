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Депутаты гордумы попросили направить им анализ деятельности МУП «ПГЭТ»

Сегодня на заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию начальник департамента транспорта Анатолий Путин представил депутатам отчет о работе МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ). Выручка предприятия за прошлый год составила 1,885 млрд рублей. При этом расходы предприятия составили 2,335 млрд рублей.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как рассказал господин Путин, ежедневно на улицы города выходит 78 трамваев, 124 автобуса и 14 электробусов. За 2024 год муниципальный перевозчик перевез 67 млн пассажиров. Доля ПГЭТ на рынке перевозок составляет 28%.

У депутатов возникли вопросы к отчету. В частности, депутаты попросили провести анализ работы электробусов. Народные избранники обратили внимание, что себестоимость работы электробусов выше, чем автобусов. Как пояснил Анатолий Путин, в первые семь лет работы, эксплуатация электробусов дороже, чем автобусов. Однако в последующие семь лет стоимость снижается. При этом, в отличие от автобусов, срок эксплуатации которых составляет по новым контрактам всего пять лет, срок службы электробусов составит 15 лет.

Депутат Антон Мелюхин отметил, что представленные цифры сложно назвать отчетом о финансово-хозяйственной. - «Из представленного отчета сложно понять, как предприятие с оборотом 2 млрд рублей эффективно управляется», - считает господин Мелюхин.

Ирина Горбунова, в свою очередь, отметила, что ПГЭТ – «это не та организация, от которой ждут прибыльности или даже безубыточности».

В результате обсуждения депутаты приняли отчет к сведению и рекомендовали председателю думы обратиться к главе города Перми с предложением направить в думу анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП ПГЭТ за 2025 год с приложением бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения сроком до апреля 2026 года.

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