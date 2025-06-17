Число пострадавших при ударе ВСУ по Донецку увеличилось до 14

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что при ракетном ударе по Ленинскому району Донецка пострадали 14 мирных жителей. Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что врачи скорой помощи эвакуировали десять раненых.

Утром сообщалось о примерно десяти взрывах в Ленинском районе. Алексей Кулемзин сообщал, что повреждения получил жилой двухэтажный дом на улице Кирова и два коммунальных предприятия. «Скорая сейчас эвакуировала 10 человек раненых: 4 в более-менее легкой форме, остальные в разной степени тяжести: и средней, и тяжелой»,— говорил он.

Денис Пушилин написал в Telegram-канале, что удар был нанесен из РСЗО Himars. Ранения различной степени тяжести получили 11 мужчин и 3 женщины.

Полина Мотызлевская