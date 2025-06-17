В селе Кумская Долина 71-летний водитель «ВАЗ» погиб, врезавшись в остановку

В селе Кумская Долина Левокумского округа погиб 71-летний водитель «ВАЗ-2109», который съехал с дороги и врезался в остановочный павильон из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополья.

«Мужчина скончался до приезда медиков. Предварительной причиной смерти стало внезапное ухудшение самочувствия пожилого водителя во время поездки»,— рассказал начальник Госавтоинспекции Отдела МВД России «Левокумский» Алексей Харченко.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Николай Аксенов