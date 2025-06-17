В Саратове приняты поправки в устав после ликвидации городской прокуратуры

На публичных слушаниях в администрации Волжского района Саратова 36 участников утвердили две поправки в городской устав. Первая инициатива закрепляет за муниципалитетом полномочия по организации спортивной подготовки для взрослых в подведомственных учреждениях — это изменение продиктовано новыми федеральными нормами.

Вторая поправка связана с упразднением прокуратуры города Саратова 17 января 2025 года. Поскольку ведомство, возглавляемое Александром Хрусталевым, ранее обладало правом законодательной инициативы в гордуме, теперь эти функции официально переданы прокурору, курирующему взаимодействие с депутатским корпусом. Решение принято без дебатов на фоне ликвидации 20 аналогичных региональных прокуратур по приказу Генпрокурора Игоря Краснова.

Поправка обеспечивает правовую преемственность: несмотря на расформирование ведомства, механизм внесения прокурорских инициатив в гордуму сохранен через уполномоченного куратора. Обе инициативы вступят в силу после официального опубликования изменений в уставе города.

Никита Маркелов