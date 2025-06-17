Рост производства муки в Новосибирской области ожидается почти на 6% в 2025 году

По итогам 2025 года в Новосибирской области ожидается рост производства муки до 180 тыс. т. Годом ранее этот показатель составил 170 тыс. т., сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов. Таким образом, прирост может составить 5,8%.

«В этом году потребности немножко выше, за первые четыре месяца, с января по апрель, наши мукомольные предприятия произвели порядка 60 тыс. тонн. Если такими темпами будем производить, то выйдем примерно на отметку 180 тыс. тонн по 2025 году»,— пояснил он.

Министр отметил, что суммарные производственные мощности мукомольных предприятий Новосибирской области составляют 270,5 тыс. тонн в год. При благоприятном стечении внешних факторов выйти на проектную загрузку по муке предприятия смогут к 1 июля 2026 года.

Александра Стрелкова