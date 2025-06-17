Где в Курске отключат холодную воду 19 июня
В мэрии Курска рассказали о плановых отключениях холодной воды 19 июня. Для ремонта будет временно ограничено водоснабжение на 57 улицах города.
С 9:00 до 17:00 без воды останутся следующие улицы и переулки:
- Александра Невского;
- Банный переулок;
- Белинского;
- Береговая (кроме № 5);
- Бойцов 9 Дивизии (нечетная сторона от № 1 до № 143в и четная сторона от № 2 до № 130);
- Большевиков (нечетная сторона от № 1 до № 41 и четная сторона от № 4 до № 40);
- Бурцевка (нечетная сторона от № 3 до № 41 и четная сторона от № 4 до № 36);
- Ватутина (№№ 63-81);
- Верхнеказацкий переулок;
- Верхняя Казацкая;
- Верхняя Луговая;
- Гайдара;
- Денисовский переулок;
- Добролюбова;
- Дзержинского (нечетная сторона от № 39 до № 47 и четная сторона от № 40 до № 64/2);
- Дружининская (четная сторона от № 2 до № 14, № 24, нечетная сторона от № 3 до № 17);
- Запольная (нечетная сторона от № 1 до № 5в и четная сторона от № 2г до № 2и);
- Заречная;
- Заречные переулки и проезды;
- Золотой проезд;
- Карла Либкнехта;
- Косиновская (нечетная сторона от № 3 до № 29 и четная сторона от № 4 до № 38);
- Косиновские переулки;
- Красная Линия;
- Красной Армии (нечетная сторона от № 9 до № 39 и четная сторона от № 2 до № 32);
- 1-я Кожевенная;
- Малая Запольная;
- Масловка (нечетная сторона от № 5 до № 45 и четная сторона от № 6 до № 46);
- Михайловский переулок;
- Мичурина (нечетная сторона от № 1 до № 107 и четная сторона от № 4 до № 112);
- Нижняя Казацкая;
- Нижний план;
- Новая Запольная;
- Новая Заречная;
- Новая Казацкая;
- Новая Луговая;
- Новая Узенькая;
- Новоказацкие переулки;
- Пионеров (нечетная сторона от № 1 до № 17 и четная сторона от № 2 до № 26);
- Пучковка (четная сторона от № 6 до № 28 и нечетная сторона от № 7 до № 17);
- Проезжая;
- Проезжие переулки;
- Понизовка (четная сторона от № 2 до № 48 и нечетная сторона от № 1 до № 57);
- Советская;
- Скорятина (нечетная сторона от № 1 до № 105а и четная сторона от № 2 до № 120);
- Сороковой переулок;
- Софьи Перовской;
- Суворовская (нечетная сторона от № 3 до № 63 и четная сторона от № 2 до № 56);
- Сыромятникова;
- Средняя Луговая;
- Тополиная;
- Трудовая;
- 5-й Трудовой переулок;
- Узенький переулок;
- Узенький проезд;
- Учрежденческий переулок;
- 1-я Фатежская (четная сторона от № 4 до № 22 и нечетная сторона от № 3 до № 17).