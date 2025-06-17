Где в Курске отключат холодную воду 19 июня

В мэрии Курска рассказали о плановых отключениях холодной воды 19 июня. Для ремонта будет временно ограничено водоснабжение на 57 улицах города.

С 9:00 до 17:00 без воды останутся следующие улицы и переулки:

Александра Невского;

Банный переулок;

Белинского;

Береговая (кроме № 5);

Бойцов 9 Дивизии (нечетная сторона от № 1 до № 143в и четная сторона от № 2 до № 130);

Большевиков (нечетная сторона от № 1 до № 41 и четная сторона от № 4 до № 40);

Бурцевка (нечетная сторона от № 3 до № 41 и четная сторона от № 4 до № 36);

Ватутина (№№ 63-81);

Верхнеказацкий переулок;

Верхняя Казацкая;

Верхняя Луговая;

Гайдара;

Денисовский переулок;

Добролюбова;

Дзержинского (нечетная сторона от № 39 до № 47 и четная сторона от № 40 до № 64/2);

Дружининская (четная сторона от № 2 до № 14, № 24, нечетная сторона от № 3 до № 17);

Запольная (нечетная сторона от № 1 до № 5в и четная сторона от № 2г до № 2и);

Заречная;

Заречные переулки и проезды;

Золотой проезд;

Карла Либкнехта;

Косиновская (нечетная сторона от № 3 до № 29 и четная сторона от № 4 до № 38);

Косиновские переулки;

Красная Линия;

Красной Армии (нечетная сторона от № 9 до № 39 и четная сторона от № 2 до № 32);

1-я Кожевенная;

Малая Запольная;

Масловка (нечетная сторона от № 5 до № 45 и четная сторона от № 6 до № 46);

Михайловский переулок;

Мичурина (нечетная сторона от № 1 до № 107 и четная сторона от № 4 до № 112);

Нижняя Казацкая;

Нижний план;

Новая Запольная;

Новая Заречная;

Новая Казацкая;

Новая Луговая;

Новая Узенькая;

Новоказацкие переулки;

Пионеров (нечетная сторона от № 1 до № 17 и четная сторона от № 2 до № 26);

Пучковка (четная сторона от № 6 до № 28 и нечетная сторона от № 7 до № 17);

Проезжая;

Проезжие переулки;

Понизовка (четная сторона от № 2 до № 48 и нечетная сторона от № 1 до № 57);

Советская;

Скорятина (нечетная сторона от № 1 до № 105а и четная сторона от № 2 до № 120);

Сороковой переулок;

Софьи Перовской;

Суворовская (нечетная сторона от № 3 до № 63 и четная сторона от № 2 до № 56);

Сыромятникова;

Средняя Луговая;

Тополиная;

Трудовая;

5-й Трудовой переулок;

Узенький переулок;

Узенький проезд;

Учрежденческий переулок;

1-я Фатежская (четная сторона от № 4 до № 22 и нечетная сторона от № 3 до № 17).

Юрий Голубь