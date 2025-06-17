Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Где в Курске отключат холодную воду 19 июня

В мэрии Курска рассказали о плановых отключениях холодной воды 19 июня. Для ремонта будет временно ограничено водоснабжение на 57 улицах города.

С 9:00 до 17:00 без воды останутся следующие улицы и переулки:

  • Александра Невского;
  • Банный переулок;
  • Белинского;
  • Береговая (кроме № 5);
  • Бойцов 9 Дивизии (нечетная сторона от № 1 до № 143в и четная сторона от № 2 до № 130);
  • Большевиков (нечетная сторона от № 1 до № 41 и четная сторона от № 4 до № 40);
  • Бурцевка (нечетная сторона от № 3 до № 41 и четная сторона от № 4 до № 36);
  • Ватутина (№№ 63-81);
  • Верхнеказацкий переулок;
  • Верхняя Казацкая;
  • Верхняя Луговая;
  • Гайдара;
  • Денисовский переулок;
  • Добролюбова;
  • Дзержинского (нечетная сторона от № 39 до № 47 и четная сторона от № 40 до № 64/2);
  • Дружининская (четная сторона от № 2 до № 14, № 24, нечетная сторона от № 3 до № 17);
  • Запольная (нечетная сторона от № 1 до № 5в и четная сторона от № 2г до № 2и);
  • Заречная;
  • Заречные переулки и проезды;
  • Золотой проезд;
  • Карла Либкнехта;
  • Косиновская (нечетная сторона от № 3 до № 29 и четная сторона от № 4 до № 38);
  • Косиновские переулки;
  • Красная Линия;
  • Красной Армии (нечетная сторона от № 9 до № 39 и четная сторона от № 2 до № 32);
  • 1-я Кожевенная;
  • Малая Запольная;
  • Масловка (нечетная сторона от № 5 до № 45 и четная сторона от № 6 до № 46);
  • Михайловский переулок;
  • Мичурина (нечетная сторона от № 1 до № 107 и четная сторона от № 4 до № 112);
  • Нижняя Казацкая;
  • Нижний план;
  • Новая Запольная;
  • Новая Заречная;
  • Новая Казацкая;
  • Новая Луговая;
  • Новая Узенькая;
  • Новоказацкие переулки;
  • Пионеров (нечетная сторона от № 1 до № 17 и четная сторона от № 2 до № 26);
  • Пучковка (четная сторона от № 6 до № 28 и нечетная сторона от № 7 до № 17);
  • Проезжая;
  • Проезжие переулки;
  • Понизовка (четная сторона от № 2 до № 48 и нечетная сторона от № 1 до № 57);
  • Советская;
  • Скорятина (нечетная сторона от № 1 до № 105а и четная сторона от № 2 до № 120);
  • Сороковой переулок;
  • Софьи Перовской;
  • Суворовская (нечетная сторона от № 3 до № 63 и четная сторона от № 2 до № 56);
  • Сыромятникова;
  • Средняя Луговая;
  • Тополиная;
  • Трудовая;
  • 5-й Трудовой переулок;
  • Узенький переулок;
  • Узенький проезд;
  • Учрежденческий переулок;
  • 1-я Фатежская (четная сторона от № 4 до № 22 и нечетная сторона от № 3 до № 17).

Юрий Голубь

Новости компаний Все