Челябинская область в аутсайдерах рейтинга устойчивости рынка новостроек

Челябинская область находится на предпоследнем месте рейтинга устойчивости рынка новостроек. Вывод новых проектов превышает продажи на 137,1%. Регион сейчас имеет высокую вероятность кризиса перепроизводства жилья, следует из рейтинга Единого ресурса застройщиков.

В Челябинской области на 5,1% меньше нормы распродано квартир в новостройках. При этом стоимость квадратного метра выше инфляции на 0,3%. Обогнала регион по риску перепроизводства новостроек только Карачаево-Черкесская Республика. В субъекте вывод недвижимости на 382,5% больше продаж, реализация квартир меньше нормального значения на 8,1%, а цена за один квадратный метр превзошла инфляцию на 3,9%.

Регионом-лидером с наименьшей вероятностью кризиса стала Вологодская область. Здесь уже продажи превышают вывод новостроек на 184%. Однако стоимость квадратного метра обогнала инфляцию на 3,2%.

Виталина Ярховска