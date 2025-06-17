Инспекторы ДПС спасли жизнь ребенку в Северском районе Кубани

В Северском районе госавтоинспекторы сопроводили автомобиль с потерявшим сознание ребенком до больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, к экипажу ДПС обратился водитель с просьбой о срочной помощи. В машине находился его малолетний сын без сознания. Полицейские — капитан и старший лейтенант — незамедлительно организовали сопровождение до районной больницы.

Как уточнили медики, ребенок, ранее перенесший ротавирусную инфекцию, впал в кому. Своевременная доставка в лечебное учреждение позволила спасти ему жизнь.

Анна Гречко