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Инспекторы ДПС спасли жизнь ребенку в Северском районе Кубани

В Северском районе госавтоинспекторы сопроводили автомобиль с потерявшим сознание ребенком до больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, к экипажу ДПС обратился водитель с просьбой о срочной помощи. В машине находился его малолетний сын без сознания. Полицейские — капитан и старший лейтенант — незамедлительно организовали сопровождение до районной больницы.

Как уточнили медики, ребенок, ранее перенесший ротавирусную инфекцию, впал в кому. Своевременная доставка в лечебное учреждение позволила спасти ему жизнь.

Анна Гречко

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