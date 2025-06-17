Максим Осипенко перешел в московское «Динамо»

Центральный защитник сборной России по футболу Максим Осипенко перешел из «Ростова» в московское «Динамо». О подписании контракта с игроком объявила пресс-служба столичного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Осипенко (слева)

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Максим Осипенко (слева)

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 2028 года. Сумма трансфера не уточняется, ранее «Спорт-Экспресс» писал, что она составит €2,9 млн. О такой же компенсации сообщает портал Transfermarkt.

За «Ростов» Максим Осипенко играл с 2020 года, большую часть времени — под руководством Валерия Карпина. Летом Карпин, возглавляющий также и сборную России по футболу, стал главным тренером «Динамо». Ранее Осипенко представлял «Тамбов», воронежский «Факел» и омский «Иртыш». За национальную команду он провел 14 матчей.

Роман Левищев