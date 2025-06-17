В Москве за убийство мужчины арестован адвокат Сергей Зуев

В Москве арестован адвокат Сергей Зуев и его предполагаемые сообщники, обвиняемые в убийстве мужчины в 2024 году. По версии следствия, мужчину зарезали, а потом сожгли в печи для кремации животных.

Согласно пресс-релизу СКР, инцидент произошел в загородном доме в Солнечногорском районе Подмосковья. У адвоката произошел конфликт с мужчиной из-за разногласий о продаже имущества. В ходе спора господин Зуев нанес оппоненту не менее трех колото-резаных ранений в область сердца, тот умер на месте, установило следствие.

По данным СКР, поблизости находился друг адвоката, который помог скрыть следы преступления и вывезти тело в машине. Согласно материалам дела, сообщники приехали на ферму по разведению скота, принадлежащую адвокату, и там сожгли труп. Впоследствии Сергей Зуев привлек к реализации преступной схемы еще одного соучастника, который помог продать имущество потерпевшего на сумму более 5 млн руб., добавили в ведомстве.

В зависимости от роли каждого задержанные обвиняются по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжких преступлений). Им предъявлено обвинение, все отправлены под арест.