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Уфимец поджег себя в отделении банка

54-летний уфимец поджег себя в офисе банка на улице Менделеева. «Он госпитализирован в реанимационное отделение с ожогами второй и третьей степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей на площади 75%, из них 70 % глубокие. Также у него ожоговый шок крайне тяжелой степени, ингаляционная травма, отравление продуктами горения. Состояние крайне тяжелое»,— отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии.

В министерстве здравоохранения республики сообщили, что пострадавший находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Майя Иванова

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