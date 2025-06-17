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Бизнесмен заплатил ярославне 1 млн за травму из-за отлетевшего колеса

Суд взыскал с индивидуального предпринимателя 1 млн руб. в пользу жительницы Мышкинского района, пострадавшей в ДТП. Об этом сообщили в управлении УФССП по Ярославской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Мышкинском районе у грузового самосвала во время движения отлетело переднее колесо, которое в итоге отбросило на пешехода, идущего вдоль дороги. Женщина получила серьезные травмы, на лечение ушло больше полугода. Позже она обратилась в суд для взыскания морального вреда с ИП. Ее иск был удовлетворен в 2024 года.

Судебные приставы приняли ряд мер, в том числе, запретили выезд из страны, чем вынудили бизнесмена заплатить пострадавшей.

Алла Чижова

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