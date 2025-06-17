В районах Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило о высокой пожароопасности 4 класса, которая сохранится в центральных районах региона (за исключением Краснодара) до конца суток 17 июня и в течение 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В связи с неблагоприятной обстановкой жителям Кубани и туристам рекомендовали строго соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в природной среде. В частности, запрещено разводить открытый огонь рядом с сухой травой и поваленными деревьями, а костры допустимы только на открытых площадках, окружённых минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. После использования огонь необходимо тщательно затушить.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «101» и предупредить окружающих. При невозможности эвакуации рекомендовано укрыться во влажной одежде у водоема или в поле, а при задымлении — дышать у земли, прикрыв лицо влажной тканью.

В МЧС напомнили, что в условиях засушливой погоды риск возникновения природных пожаров существенно возрастает.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на базе отдыха под Геленджиком потушили пожар на площади 120 «квадратов». Для тушения возгорания задействовали 14 человек и пять единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Анна Гречко