На базе отдыха под Геленджиком потушили пожар на площади 120 «квадратов»

В субботу 14 июня в 21:22 дежурному диспетчеру поступило сообщение о возгорании на улице Короленко в селе Дивноморском. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные расчеты Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона установили, что произошло возгорание двух строений общей площадью 120 кв. м. на местной базе отдыха.

В 21:09 огонь был локализован, менее чем через час открытое горение было ликвидировано, а в 22:43 пожар полностью потушили.

В тушении пожара задействовали 14 человек и пять единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Андрей Николаев