Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения на подростка в Татарстане
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на 16-летнего подростка в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения на подростка в Татарстане
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Инцидент произошел в Зеленодольске, на 16-летнего юношу напал мужчина — по информации из соцсетей, он является приезжим. Нападение пытался остановить случайный прохожий, однако нападавший успел нанести подростку несколько ударов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).