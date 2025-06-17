Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на 16-летнего подростка в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения на подростка в Татарстане

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения на подростка в Татарстане

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Зеленодольске, на 16-летнего юношу напал мужчина — по информации из соцсетей, он является приезжим. Нападение пытался остановить случайный прохожий, однако нападавший успел нанести подростку несколько ударов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Анар Зейналов